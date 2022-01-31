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TL'yi güçlendiren kur korumalı hesaplara şirketlerden büyük ilgi

Kur korumalı TL mevduatın büyüklüğü 224.6 milyar liraya ulaştı. Bunun 22.6 milyar TL'si şirketlerden geldi. Maliye şirketlere vergi istisnasının ayrıntılarını da açıkladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Kur korumalı mevduat hesabında döviz hesaplarından dönüşen tutar cuma günü itibarıyla 72.3 milyar lira olmak üzere toplam büyüklük 224.6 milyar lirayı geçti. Bu toplam bakiyede 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89.9, 22.6 milyar lira tüzel kişilerin payı da yüzde 10.1'e ulaştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:00
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TL'yi güçlendiren kur korumalı hesaplara şirketlerden büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerin döviz hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüştürmelerine yönelik modeli örneklerle anlattı. Şirketler elindeki dövizi bozdurup TL mevduat hesabına geçerlerse kurumlar vergisi istisnasından yararlanıyor. Kur korumalı mevduat hesabında döviz hesaplarından dönüşen tutar cuma günü itibarıyla 72.3 milyar lira olmak üzere toplam büyüklük 224.6 milyar lirayı geçti.

Bu bakiyede 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89.9, 22.6 milyar lira tüzel kişilerin payı da yüzde 10.1'e ulaştı.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Resmi Gazete'de 29 Ocak'ta yayımlanan yasal düzenleme ile döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin tebliğ taslağı yayınladı. Buna göre mükelleflerin 31 Aralık tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak'tan itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

Döviz ve altına karşı TL'yi güçlendiren kur korumalı hesaplara şirketlerden büyük ilgi
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükellefleri de 31 Aralık itibariyle bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak'tan itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla bu istisnadan yararlanabilecek.

Gelir İdaresi'nce verilen örneğe göre 31 Aralık 2021 itibariyle bilançosunda 1 milyon dolar olan şirket 14 Ocak 2022'de 6 ay vadeli ve yüzde 15 faizle hesabını dönüştürmüş olsun. 2 Şubat 2021'de alınan 1 milyon dolar 4. geçici vergi dönemini ilgilendirdiği için 1 Ekim 2021 tarihli 8.84 ve 31 Aralık 2021 tarihli 12.98 liralık kur dikkate alınacak.

Şirketin 4. geçici vergi döneminin son beyan günü olan 17 Şubat 2022'ye kadar dövizini TL'ye dönüştürerek korumalı TL mevduatta değerlendirdiği için 4 milyon 140 bin lira kur kazancı için istisna uygulanabilecek. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan 1 milyon dolara ilişkin olarak 1 Ekim 2021'den önceki dönemlere ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları bu istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

TÜRK LİRASI'NI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR

* Tahvil Garanti Fonu oluşturularak reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

* İç borçlanmada sabit getirili ve Türk Lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanmanın payı azaltılacak.

* Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliği artırılacak, yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek.

* Faizsiz finans alanında politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak.

* Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği tamamlanarak bilanço dışına aktarma imkanı sağlanacak.

* Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki tarafına yönelik çalışmaların sonuçları değerlendirilerek Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak.

* İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında düzenleyici deney alanı kurulacak.

* Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü oluşturulacak.

* Yatırım taahhütlü avans kredileri, yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacak.

SEN KAZAN Kİ TÜRKİYE KAZANSIN

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "Korumalı Türk Lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı. Kamu spotu, vatandaşların altın ve kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarına geçişiyle ülkede yatırım, istihdam ve üretim fırsatlarının artacağına dikkati çekiyor.

KATILIMA DAVET

Geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası olan kamu spotu, toplumun her kesiminden insanı, tasarruflarını değerlendirmesi için korumalı Türk Lirası mevduat hesabına katılmaya davet ediyor. Korumalı Türk Lirası mevduatına geçenlerin kazançlı çıkacağı belirtilen kamu spotunda, "Sen kazan ki Türkiye kazansın" vurgusu yapılıyor. Kamu spotunda şu ifadeler yer alıyor: "Kıymet veriyoruz. Gece gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz. Biz el üstünde tuttuğumuz Türk liramıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, Sen kazan ki Türkiye kazansın."

KAPAT [X]

HAZAL ATEŞ

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