Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, avro 15,1480 liradan haftaya başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, avro 15,1480 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız