Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:15
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışlı olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.