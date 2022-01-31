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Belediyede 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!

Rüşvet skandalıyla sarsılan Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin yeni bir skandal planı devreye soktu. Müfettişlerin incelemeye başladığı belediyede, zabıta esnafa korku salmaya başladı. İşte rüşvet skandalı ve çorap söküğü gibi gelen olayların ardından şimdi de ortaya çıkan tehdit timi krizi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:15
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Belediyede 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!

Rüşvet skandalıyla sarsılan Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin yeni bir skandal planı devreye soktu. Başkan Şahin, oluşturduğu tehdit timini, kendisinden rüşvet istenen esnaf ve müteahhitlerin üzerine saldı. İfadesine başvurulması muhtemel kişiler üzerine salınan tehdit timi, esnaf ve vatandaşa korku salıyor. Rüşvet çarkını ortaya çıkartan ve mağdur edilen esnafın sesi olan SABAH Gazetesi'ndeki haberlere konu olan esnaf ya da müteahhitler ya zabıtayla ya da başka yöntemlerle tehdit edilmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, bilgisine başvurulan rüşvet mağduru esnafların yalan söylemek zorunda kaldıklarına şahit oluyorlar.

Belediye Başkanlığı görevine geldiği 2019 yılında, aralarında çocukluk arkadaşı Selçuk Erdağı'nın da bulunduğu bir ekibi İstanbul'dan getirterek Belediyede işe alan CHP'li Başkan Semih Şahin, vatandaşın kabusu oldu. Danışmanı Selçuk Erdağı'nın 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kentte belediye ile işi olan herkesten rüşvet alındığı ortaya çıkmıştı. KOM ekiplerinin yaptığı suçüstü operasyon sonrası cesaretlenen esnaf ve müteahhit, kendilerinden de rüşvet istendiğini dile getirmeye başlamıştı. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan CHP'li Başkan Şahin, hemen harekete geçti.

APAR TOPAR TEHDİT TİMİ KURDU

Rüşvet soruşturmaları kapsamında Başkanlık koltuğu sallanan Semih Şahin, önlem almak için hemen bir tehdit timi kurdu. Tutuklanan Danışman Selçuk Erdağı'nın danışmanı (danışmanın danışmanı) Hasan S'nin de aralarında bulunduğu bir grup, kendisinden rüşvet istenen ve bu konuda ifade vermesi muhtemel kişilere gidip tehditler savurduğu ortaya çıktı.

Sahin'in bu sayede, vatandaşları korkutarak ifade vermelerini engellemeye veya ifadelerinde rüşvet verdiklerini inkar etmeye zorladığı öğrenildi.

BİLECİKLİLER ÇOK TEDİRGİN

Oluşturulan tehdit timinden rahatsızlık duyan bir çok esnaf ve müteahhit, kendilerinden rüşvet istenmesine rağmen susturuluyor. Vatandaşlara, "Semih Şahin görevden alınsa bile, Belediyede çoğunluk CHP'de, Yine biz kendi içimizden bir başkan çıkarırız. İlerde yine belediye ile işiniz olacak. Konuşursanız bunun hesabını size yine sorarız" şeklinde tehdit ediliyor.

TUNA ÇAM

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