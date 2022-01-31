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Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira

Devlet maddi güçlük çeken ailelere, kadının iş hayatında istihdamı için bu yıl ayda bin 531 TL kreş yardımı yapacak. İŞKUR, İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme yapaca

Kaynak : Sabah
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:25
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Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira

Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip yaklaşık 3.5 milyon çalışan anne bulunuyor. Kadınların istihdama katılımını artırmak için sigortalı çalışan annelere kreş yardımı bu yıl da devam edecek. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl aylık 1.531 lira kreş yardımı yapacak.

İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere bu yıl günde 110 lira olmak üzere ayda 3.300 lira, 3 aylık dönemde de 9.900 lira ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programına katılacak annelere de bakım desteği adı altında 400 lira ödenecek. Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor. Devletin verdiği kreş desteği, kimlerin yararlanabileceği, koşulları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Kreş desteği nedir, hangi kurumlar aracılığıyla veriliyor?

Sigortalı çalışan annelerin işe devamını sağlamak amacıyla çocukların bakım ihtiyaçlarını karşılamak için devletin verdiği desteğe kreş yardımı deniyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl 1.531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş parası, bakım desteğinin yanı sıra 5.651 lira eğitimli bakıcı desteği veriliyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında 1.510 lira, işbaşı eğitim programına katılan annelere bakım desteği adı altında 400 lira, İşte Anne Projesi'ne katılanlara da 3.300 lira ödeme yapılıyor.

Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında verilen desteğe bütün anneler başvurabiliyor mu?

Çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin bir iş yerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğun düzenli olarak MEB'e bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar başvurabiliyor.

İşten ayrılan annenin kreş desteği kesilir mi?

İşverenin her ay SGK'ya annenin 30 gün sigortalı olarak çalıştığına yönelik bildirimi zorunlu. Bu destek anne çalıştığı sürece veriliyor. İş arama süresince ve çocuğun kreşe devam etmesi durumunda destekten 3 ay daha yararlanılabilir. Çocuğun kreşe devam edememesi durumunda Proje Ofisi'ne bilgi verilir.

İŞKUR'un aktif iş gücü programlarına katılan anneler de kreş desteği alabilir mi?

Kurum tarafından yürütülen İşte Anne Projesi kapsamında düzenlenen mesleki kurslara katılan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Kurslara katılım devam ettiği sürece işsiz annelere Kurum, ayda 3.300 lira, 3 ayda 9.900 lira destek sağlayacak.

İşte Anne Projesi hangi illerde var, koşulları neler?

İŞKUR'un hayata geçirdiği projeden 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocukları olan anneler yararlanabiliyor. Bu projeden evlat edinenler de yararlanabiliyor. Proje kapsamında mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim kurumlarına katılanlar devam ettikleri sürece ayda 3.300 lira alıyor. Türkiye'deki 81 ilde geçerli olan bu desteğe başvuru için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci, ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması, işbaşı eğitim programına başvurulması gerekiyor.

Özel sektör tarafından sağlanan kreş desteğinde vergi istisnası var mı?

Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı. Kreş, gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce işyerinde verilmesi durumunda bundan yararlanan kadınlara sağlanan menfaatin tamamı vergiden istisna tutuluyor. Hizmetin işverenin kendisine ait veya kiralanmış olduğu diğer yerlerde verilmesi de istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecek.

Kreş yardımında öncelik sıralaması var mı, alma kriterleri neler?

Kreş desteği öncelikle gelir durumu düşük, maddi sorunlar nedeniyle çalışmakta olan annelere veriliyor. Dul, boşanıp çalışan annelerle birlikte çocuğuna tek başına bakan, geliri düşük babalar da kreş yardımı alabiliyor. Çalışan anneler 0-5 yaş aralığındaki çocukları için bu destekten yararlanabilir. Bu kriterlere uygun anne ve babamalar bu yıl için 1.510 lira kreş desteği verilecek. Kayıt tarihi itibariyle son 1 yılda belirtilen aylık gelirin ortalamasının brüt asgari ücretin (5.004 lira) üzerinde olmaması gerekiyor.

Anne ve babası vefat eden çocuğa bakan kişiler de yararlanabilir mi?

KAPAT [X]

Anne, babası vefat eden çocuklara bakanlar da maddi durumlarının kötü olması durumunda kreş yardımına başvurabilir. Kreş desteğinden yararlanacak olanların çocukla aynı adreste ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

Kreş desteği için gerekli belgeler neler?

Kreş yardımı başvuru formu, TC kimlik belgesi, işyerince onaylı maaş bordrosu, ikametgah adresi, nüfus kayıt örneği, kirada oturanların kira belgesi ve kontratı ile başvuruda bulunulabilir. Ayrıca okul öncesi eğitim veya bakım kurumunca çocuk kayıt bilgi formu da gerekiyor.

Annelerin aylık yükümlülükleri neler?

Çocuğun anaokulu, gündüz bakımevi, kreşe çalışan süreye paralel olarak tam gün olarak devam etmesi gerekiyor. Çocuklar sistemde kayıtlı olduğu kreşe gitmemesi durumunda proje ofislerine başvurulmalı, 30 gün ve üzerinde rapor kullanılması durumunda durum yerel ofislere bildirilmesi

HAZAL ATEŞ

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