Diyanet'ten 'kiracı' fetvası: Üçüncü şahsa devir için mal sahibinden izin alınmalı

Tarafların kira sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorunda olduklarını belirten Diyanet, "Buna göre kiraya veren kişi; malını kiraya verirken hangi amaçla kullanılacağını belirlemiş ve üçüncü şahıslara kiraya vermemesini şart koşmuşsa kiracının bu şarta uyması gerekir. Ancak kira sözleşmesinde hangi amaçla kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmemişse, kira akdi geçerli olur ve o beldenin örfü esas alınır. Şayet örf, kiracının bunu başka birisine kiraya vermesine ve dilediği gibi kullanmasına imkan tanıyorsa; kiracı, kiraladığı malı bir başkasına kiraya verebilir" denildi.

Fetvada günümüz koşullarınının da dikkate alınması gerektiği belirtilerek, "Günümüzde ise malın sadece kiracı tarafından kullanılması şeklinde bir örf oluşmuştur. Kiralanan malın başkasına devri için mal sahibinden izin alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Burak Çelik