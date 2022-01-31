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Elektrikte indirimli tarifeye girmek imkansız

Yılbaşında geçilen yeni tarife ile aylık 150 kilovatsaat (kWh) sınır alınarak %50-127 arasında zam yapıldı. Ancak 4 kişilik bir ailenin tüketimi en az 177 kWh'ı buluyor.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 31 Ocak 2022 09:27
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Elektrikte indirimli tarifeye girmek imkansız

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre;Son yapılan zamlarla birlikte elektrik faturaları kelimenin tam anlamıyla vatandaşın belini büktü. 150 kilovatsaat (kWh) tüketimin altına yüzde 50, üstüne de yüzde 127 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün katıldığı televizyon programında konutlarda ortalama tüketim miktarını 134 kWh olarak açıklamıştı. Ancak, hanelerin aylık elektrik tüketimi bunun oldukça üzerinde. SÖZCÜ, 4 kişilik bir ailenin kullandığı cihazların tüketimini tek tek hesapladı. Tasarruflu, son teknoloji ürünlerle yapılan hesaplamada dahi en az tüketim miktarı 177 kWh oldu. Konutlarda aileler, buzdolabı gibi bazı beyaz eşyaları kullanmasa ve karanlıkta otursa toplam tüketim 150 kilovatsaatin altında kalıyor

KABUL EDİLEMEZ

Ailelerin günde 5 kilovatsaat tüketim yapmasının imkansız olduğunu söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, bunun adının zam değil, soygun olduğunu belirtti. Yüzde 50'lik zammın dahi kabul edilemez bir seviye olduğunu vurgulayan Özdağ, "Kademe tartışmamız da doğru değil. Bu zammın izah edilebilir tarafı yok. Keşke tasarrufu, verimliliği konuşsaydık. Bu iktidar koruduğunu iddia ettiği insanlara dahi yüzde 50 zam yaptı. Bunun adı tasarruf değil, yaşam konforundan ödün vermektir. Bunun adı insanları yoksullaştırıp, enerji yoksunluğuna sürüklemektir" dedi.

İnsanlar kış günü soğukta oturuyor

Yapılan zamların izahının olmadığını ifade eden Mehmet Özdağ, darboğaz döneminde insanların zor geçindiğini hatırlatarak, yapılan zamların ertelenebileceğini ya da vergi indiriminin yapılabileceğini söyledi. Konutların sera gazı verilerine bakıldığında insanların soğukta oturduğunun görüldüğünü anlatan Özdağ, çocuklu aileler için elektrik faturalarının katlanarak arttığını kaydetti.

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