Meclis'te mesai yeniden başlıyor: Gündemde iki önemli başlık var

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Yeni haftanın ilk gününde, Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu'nun toplantısı var.

HDP'Lİ GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI

Toplantıda, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan iki ayrı dosya ele alınacak.

Güzel, Hazırlık Komisyonu'na, kendisine tanınan bir haftalık süre içinde yazılı savunmasını sunmamıştı. HDP'li Güzel, talep etmesi durumunda, Komisyonda sözlü savunma yapabilecek.

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Savunma kutsaldır, sonuna kadar bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU TBMM'DE

Genel Kurul'da ise ilk olarak Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporu görüşülecek.

Rapor, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi,

kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirleri içeriyor.

ÖĞRETMENLİK KARİYER MESLEĞİ OLUYOR

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi de Genel Kurul'un gündeminde olacak.

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.