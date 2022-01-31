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3 Bakan daha değişecek, yerine eski siyasetçiler gelecek iddiası

Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan ayrılmasıyla ilgili İsmail Saymaz'dan kulis haber geldi. "AK Parti'den üst düzey bir yetkiliyle" yaptığı görüşmeyi aktaran İsmail Saymaz, ismini vermediği o yetkilinin "İstanbul seçiminden beri rahatsızlıkları vardı, bakanlık yapamaz hale gelmişti. Cumhurbaşkanımız nezdinde Gül'ü hırpaladılar. O da son dönemde Gül'e soğuk davranıyordu" dediğini yazdı.

Eklenme : 31 Ocak 2022 09:05
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3 Bakan daha değişecek, yerine eski siyasetçiler gelecek iddiası

İsmail Saymaz, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifasının ardından AK Partili bir yetkili ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Saymaz, AK Parti'li yetkilinin, "Gül'ün uzun süredir rahatsızlıkları vardı. İstanbul seçiminin tekrarlanmasına kadar uzanıyor" dediğini aktardı. Saymaz'ın aktardığına göre AK Parti'li yetkili şöyle devam etti:

Abdülhamit Gül seçimlerin yenilenmesini istememiş

- "Gül, seçimlerin yenilenmesini istemiyor. Berat Albayrak ile atışma oluyor. Berat bey mutlaka yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Ağır laflar kullanıyor. O dönemki İl Başkanı Bayram Şenocak, Gül'ü kastederek, 'Bize hiç yardımcı olmuyor' diyor.
- Seçim kurulu başkanlarının üzerinde baskı oluşturulmasını kastediyor. Gül de 'Önce kendinize bakın, 700 sandık görevlisini değiştirdiniz. Yeni gelenler partiyi ve sahayı tanımıyor' diyor. O zaman hedefe koydular. Sabah gazetesinde aleyhinde yazı yazdılar. Bugüne kadar geldi.

- AK Partili yetkili, Gül'ün bürokraside de engellendiğini ifade ediyor. Hak-Yol'cuların ve İstanbul Grubu'nun Cumhurbaşkanını etkileyerek, isteklerini elde ettiğini kaydediyor. 'Gül'ün verdiği isimler HSK'ya atanmadı. Bazı başsavcılar Gül'den bağımsız hareket etti. Gül, bakanlık yapamaz hale geldi' diyor.

Cumhurbaşkanı'na 'Şu karar çıktı, bakan ilgilenmedi' şikayeti

AK Partili yetkili, Erdoğan'ı kuşatan çevresinin Gül'ü karaladığını ileri sürerek, şöyle devam ediyor: "Örneğin, bir karar çıkıyor. Bizimkiler 'Bakan nerede?' diye sosyal medyada yaygara koparıyor. Cumhurbaşkanımıza 'Şu karar çıktı, bakan ilgilenmedi' diyorlar. Cumhurbaşkanımız nezdinde Gül'ü hırpaladılar. O da son dönemde Gül'e soğuk davranıyordu. Eskiden evladı gibi sever, laf kondurmazdı. Ama artık görüşmüyordu. Gül de bunalmıştı. Beş altı ay önce 'Görevden alsalar iyi olur' tarzında şeyler demişti."

Sağlık, Tarım ve Spor bakanlarının yerine eski siyasetçiler...

İsmail Saymaz'ın konuştuğu AK Partili yetkiliye göre Gül'ün MOBESE kayıtlarını kasteden sözleri bardağı taşıran damla olmuş olabilir. 'Cumhurbaşkanı'nın etraftaki ekip, bunu 'İmamoğlu'nu savundu' diye götürmüş olabilir. Onun da tepesi atmış olabilir. Zaten birikmiş bir durum vardı' diye vurguluyor. AK Parti'de başka istifalar ya da 'affedilmeler' olabilir mi? Olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun görevlerinden alınabileceği, yerlerine eski siyasetçilerin atanabileceği belirtiliyor."

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