Afyonkarahisar'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.