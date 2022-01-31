Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 artışla 2.006,03 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,85 puan değer kazanarak 2.006,03 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştıracağını duyurmasının ardından artan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını söyledi.

Asya'da Çin'in teknoloji şirketleri için attığı regülasyon adımlarında sona gelindiği beklentisiyle risk iştahının arttığını bildiren analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ise hala önemli risk unsuru olduğunu kaydetti.

Yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre aralıkta dış ticaret açığı yıllık yüzde 49,3 artışla 6,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalışla 46,1 milyar dolara geriledi.

Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.