Yıldırım'a Kuşköy'de kuş diliyle karşılama

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yaşayan insan hazinesi" ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek'i ziyaret eden Yıldırım köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılandı. Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalışınca ortaya renkli görüntüler yansıdı. Islık dili icracısı" Mustafa Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten, kendime ise asaleten Kuşköy'e geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış. İyi ki, gelmişim" dedi. Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Kuşköy'den selam gönderdi.