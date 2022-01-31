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Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 10:42
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Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 24-30 Ocak tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kişi ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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