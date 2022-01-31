Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 10:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 24-30 Ocak tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kişi ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız