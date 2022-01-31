Sıfır otomobil alamayanlar için yeni formül: Fabrikadan 2.el

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak, artık neredeyse imkansız hale geldi.

Artan döviz kuru ile birleşen koronavirüs kaynaklı çip krizi, fiyatların adeta uçmasına neden oldu. Bu durumun ikinci el otomobil pazarını da doğrudan etkilemesi, vatandaşı ya çok eski ikinci ele ya da elindeki aracı korumaya itti. Yaşanan son gelişmelerse Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir kapı açacak gibi görünüyor.

Emre Özpeynirci'nin Gazete Pencere'deki haberine göre Türkiye, yakın bir gelecekte yeni bir otomobil satış modeli ile tanışma imkanı yakalayacak. Renault'un öncülüğünde başlatılacak olan bu araç satış modeli, ikinci el otomobillerin fabrikalarda yenilenerek yeniden satışa çıkarılmasını kapsayacak. Vatandaş, elindeki sıfır aracı fabrikaya götürüp sıfırlattıktan sonra bu aracı kullanmaya devam edebilecek ya da fabrikanın yenilediği bir araçla değiştirebilecek. Bu sayede hem ikinci eldeki kalite artacak hem de araçların geri dönüşümüne katkı sağlanmış olacak.

Fransa ve İspanya'da başladı bile

Renault, "Refactory" olarak isimlendirdiği yeni satış modelini önce Fransa'da, ardından da İspanya'da başlattı. Oyak Renault üst düzey yöneticisi Hakan Doğu, söz konusu modelin Türkiye'ye de gelmesi için çaba sarfediyor. Yeni satış modelinin Türkiye'de çok başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Doğu, sürecin nasıl işleyeceğine dair detay vermekten kaçındı.

Renault'un Fransa'nın Flins bölgesinde yer alan fabrikası, Refactory modeli için yeniden dizayn edildi. Şirket, bu fabrikada 45 bin aracı yenilemeyi ve tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Üstelik bir aracın fabrikada yenilenmesi için 6 günlük bir hedef var. Şirket, bugün bu işlemi 21 günde yapabiliyor. Sistemin tutup tutmayacağı bilinmiyor olsa da Renault, bu model sayesinde 2030 itibarıyla en az 1 milyar euroluk kazanç sağlamayı hedefliyor.