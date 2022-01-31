Edirne'de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 11:46
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.D, M.T, E.P ve M.Ö'yü yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
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