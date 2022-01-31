Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı

Olay, cumartesi günü saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu.

Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olan Zeynep Şengüler'in öğretmen eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köyrüköy Mahallesi'nde, Zeynep Şengüler'in cenazesi ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Van'da çifte cinayet! 'Öldürdükten sonra kulağını kestim'

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şengüler, çıkarıldığı Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şengüler, emniyetteki ifadesinde "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi.