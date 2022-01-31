Pitbul saldırısına uğrayan minik Asiye taburcu edildi

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavileri tamamlandı.

Minik Asiye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile 41 günlük tedavinin ardından bir süre ev istirahati için hastaneden araçlarına binerek ayrıldı. Asiye, gazetecilere el salladı.

Baba Hüseyin Ateş, gazetecilere, çok iyi olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. 1,5 ay sonra tekrar geleceğiz." dedi.

Asiye'ye istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başka operasyonlar da yapılacağı öğrenildi.

- "İlk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması içindi"

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Asiye'nin, yaklaşık bir aylık tedavi sürecinde kulağındaki hasar ve yüz sinirlerine yönelik operasyonların ardından durumu iyiye gitti.

Çocuğun sağlık durumunu yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin yaklaşık bir ay önce hastanelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın destekleriyle başvurduğunu belirtti.

Bir aylık mücadele sonrasında minik kızı ailesiyle Gaziantep'e gönderdiklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl kadar takip edeceğiz. Asiye'ye ara ara çeşitli ameliyatlar yapacağız. İlk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması, beynin zarar görmemesi adına kafatasını korumak için yapılan ameliyatlardı. Yine yüz siniri için tedavi uygulamıştık. Ancak bundan sonraki dönemde saçlı derisinin daha normale dönmesi için uğraşacağız. 1,5 ay sonra tekrar kontrole gelecekler."

Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete de yüz ve baş bölgesindeki travmalar nedeniyle tedavisine başlanan Asiye Ateş'e bu süreçte doku eksiklikleri için doku nakilleri, sinir yaralanmaları için sinir onarımları ve kulak yaralanması için gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı.

Erken dönem tedavisi tamamlanan hastanın daha sonra diğer tamamlayıcı operasyonlarının planlandığını belirten Çete, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.