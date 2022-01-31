Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
Pitbul saldırısına uğrayan minik Asiye taburcu edildi
Pitbul saldırısına uğrayan minik Asiye taburcu edildi
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Gram altının düşüşü devam ediyor: 769 TL
Gram altının düşüşü devam ediyor: 769 TL
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritası açıklandı
Yavuz Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?
Yavuz Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?
BOTAŞ: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
BOTAŞ: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
Tarım Kredi'nin yeni Genel Müdür'ü kimdir?
Tarım Kredi'nin yeni Genel Müdür'ü kimdir?
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine para cezası
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine para cezası
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Elektrikte indirimli tarifeye girmek imkansız
Elektrikte indirimli tarifeye girmek imkansız
3 Bakan daha değişecek, yerine eski siyasetçiler gelecek iddiası
3 Bakan daha değişecek, yerine eski siyasetçiler gelecek iddiası
MTV ödemelerinde son gün!
MTV ödemelerinde son gün!
Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı-Haritalı
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı-Haritalı
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'

Erdoğan: Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 12:33
Yazdır
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biraz sonra bilgisayar ile yapılacak atama ile 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyorum, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum.

15 bin öğretmen atamamız ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz.

Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.

"İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz"

Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular.

Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye"

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı göstrdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz.

Bundan sonra esas odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur.

KAPAT [X]

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.

Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor
Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor
Özel okullar yüz yüze eğitimden yana
Özel okullar yüz yüze eğitimden yana
90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı
90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı
Öğretmenlik Meslek Kanununa hangi maddeler eklenmeli!
Öğretmenlik Meslek Kanununa hangi maddeler eklenmeli!
2022 e-YDS sonuçları açıklandı
2022 e-YDS sonuçları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı

Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı

Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi

2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Gönül Dağı 50. Bölüm Fragmanı

Gönül Dağı 50. Bölüm Fragmanı

Gönül Dağı 50.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (31-04)

Haftanın fırsat ürünleri (31-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri