Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir"

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Bu depremin ardından 1.2 büyüklüğünde aynı bölgede bir deprem daha kayıtlara geçti. Saat 12:45'te yaşanan küçük sarsıntı yerin 16.50 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

SON DEPREM BİRAZ DAHA BÜYÜK

Kayıtlara geçen son depremin büyüklüğü ise 1.7 oldu. Aynı bölgede kayıtlara geçen deprem 11 kilometre derinlikte.