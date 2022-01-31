İzmir'de raylara giren martı tramvayı yavaşlattı
İzmir'de Fahrettin Altay-Halkapınar seferini yapan tramvay, raylarda yürüyen bir martı nedeniyle seferini gecikmeli tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 13:26
Tramvayın seferi sırasında Göztepe durağı yakınlarında raylara bir martı girdi. Vatmanın tramvayı yavaşlatmasına rağmen, martı hattan çıkmadı.
Durumu telsizle merkeze bilgilendiren vatman, martıyı raylardan çıkarmak için aracından inip bir süre martının peşinde yürüdü.
Martının raylardan çıkmasıyla tramvay seferine devam etti.
Vatmanın, bu anlardaki çabası, çevredekilerin cep telefonlarına ve güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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