Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü

Sofular Mahallesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde doğal gaz sobasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay, yangını fark ederek evden dışarı çıkmayı başardı.

Çifttin oğulları Mustafa (19) ile Hüseyin (21) ise içeride kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, iki kardeşin yataklarında hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Bu arada, dumandan etkilenerek Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve kızlarının taburcu edildikleri belirtildi.