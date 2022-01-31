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Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan (49), sabah saatlerinde belediye otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. Harun Ö. (46), tarafından gerçekleştirilen saldırıda Turan yara almadan kurtuldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ocak 2022 14:20
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Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Aydın'daki olay, sabah saatlerinde Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

Turan, olaydan yara almadan kurtulurken, Harun Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Belediye Başkan Yardımcısı Oguzhan Turan'a 4 el ateş edildiğini, birinin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Ekipler tarafından her yerde aranan Harun Ö., daha sonra polise gidip teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı öğrenilen Harun Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.

'TEHDİT VE ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası ilçe yönetiminin katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, şunları söyledi:

"Sağlığım, sıhhatim yerinde. Daha önce de çeşitli tehditler aldığımı basın yoluyla sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise fiili olarak bir saldırıya maruz kaldım. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak şantaja, tehdide, rant ve çıkar sağlamaya çalışan çevrelere karşı gelmeyi sürdüreceğiz ve bu tip organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a yapılan saldırıyı kınadıklarını ve hiçbir zaman ranta izin vermediklerini söyledi.

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