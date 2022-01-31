Yeşim Salkım: Başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir?

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "

Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok, bu zamlar nedir? dedi.

Salkım gelen zamlarla ilgili

Rüyada filan mıyız? derken,

Biri bizi dürterek uyandırsın ne olur ya yorumunda bulundu.