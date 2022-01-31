Dünyada en çok Instagram kullanan ülkeler açıklandı

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımları tavan yaptı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ise 2021'de olduğu gibi yeni yılda da kullanıcı sayısını artırmaya devam etti. Instagram kullanıcılarının uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini analiz eden ünlü sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, 2022 yılının Ocak ayında dünya çapındaki verileri yayınladı.

Türkiye, 20.2'lik saat ortalamasıyla ocak ayında en çok Instagram kullanan ülke konumunda. İkinci sırada 16,6 ile Arjantin, üçüncü sırada ise 16 saat ortalama ile Endonezya var. Ocak ayındaki verilere göre, dünya genelindeki ortalama Instagram kullanım saati 11.2 olarak belirlendi. Türkiye ise bu ortalamanın oldukça üzerinde yer alıyor.