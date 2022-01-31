Konya'da baba ve 3 yaşındaki kızının öldüğü kazayla ilgili yargılanan tır şoförü beraat etti

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Celal Karagöz ve mağdur vekili katıldı.

Sanık Karagöz, savunmasında olayda suçunun bulunmadığını belirterek, beraatini istedi.

Olay günü kullandığı tırla şehir merkezinden çevre yolunu takiben İstanbul yönüne gittiğini anlatan sanık, "Pandemi nedeniyle trafik sakindi. Alt geçide girdiğim sırada karşı yönden gelen ve ölen kişinin kullandığı aracın kendi yönünde yalpaladığını gördüm. Yalpalayan araç refüjü aşarak şeridime girdi. Hala gaza basıyordu, bu şekilde gelip çarptı. Olay yerini gören kamera kayıtları mevcut." diye konuştu.

İddia makamı, mütalaasında "Her ne kadar sanık hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' iddiasıyla dava açılmışsa da yüklenen suç açısından kasıt veya taksirin bulunmaması dolayısıyla hakkında beraat kararı verilmesi talep olunur." görüşüne yer verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

- Olay

İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın altında 16 Mayıs 2021'de Musa Baran (32) idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Celal Karagöz yönetimindeki tırla çarpışmıştı. Sürücü Baran kaza yerinde hayatını kaybetmiş, otomobildeki eşi Rabia (32) ile çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur Baran (3) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Haticenur Baran kurtarılamamıştı.

Karagöz hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.