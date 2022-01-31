Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı: Geri getirirse şikayetçi olmayacağız

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ocak Pazar günü saat 14.00 sıralarında Turan Mahallesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağazaya müşteri gibi giren kadının tencere ve tavaları incelediği görüldü.

Kadın, beğendiği tencerenin önce etiketini çıkarıp başka bir tencereye yapıştırırken etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra el çabukluğuyla tencereyi şalvarının içine koyarak mağazadan ayrıldı.

'Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı'

Bir ara güvenlik kamerasıyla göz göze gelmesine rağmen kadının rahat bir şekilde yaptığı hırsızlığı izleyen işletme sahibi Önder Solhan ise çalınan tencerenin geri gelmesi halinde şikayetçi olmayacağını belirtti:

15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona bu yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar."