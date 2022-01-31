Lisenin yıkılma kararı velileri ayağa kaldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan deprem dayanıklılığından dolayı yıkılma kararı alındı. Okuldaki mevcut lise öğrencilerinin de geçici olarak Atatürk Ortaokulu'nda eğitim görmesine karar verildi. Bu durum ise velilerin tepkisine sebep oldu. Bir araya gelen ortaokul öğrencilerinin velileri, Kocaeli Valiliği önünde toplandı. Veliler, Vali Seddar Yavuz tarafından dinlendi. Vali Yavuz ile görüşen bir veli, "Toplantısı olmasına rağmen şikayetimizi kendisi bizzat gelip dinledi. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerin aynı yerde olmasının birçok sorun oluşturacağını düşünüyorum"

Lise öğrencileri ile ortaokul öğrencilerinin aynı okulda eğitim almasını doğru bulmayan bir diğer veli, "Bizim çocuklarımız okul çıkışlarında Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) katılıyor. Her ailenin maddi durumu yok ki, özel dershanelere yazdırsın. Benim çocuğum seneye LGS sınavına hazırlanacak ve DYK'dan faydalanmak istiyoruz. Okul çıkış saatine lise öğrencileri gelirse bizim çocuklarımız bu kurstan nasıl faydalanacak? Hafta sonu bu dersleri vereceklerini söyleseler bile lise öğrencileri de üniversite sınavına hazırlanıyor. Hangi öğrencilere DYK kurslarını vermeyi planlıyorlar? Lise öğrencileri ile ortaokul öğrencilerinin yan yana olmasını doğru bulmuyorum. Bu yüzden valimizden ve il milli eğitim müdürümüzden rica ediyoruz" diye konuştu.

"Yıkım kararının uzatılmasını talep ediyoruz"

Veli Derneği temsilcilerinden Beyhan Korkmaz ise, "Bugün Atatürk Ortaokulu öğrencileri velileri ile beraberiz. Lise öğrencilerinin ortaokula aktarılmasını kesinlikle reddediyoruz. Hem pedagojik anlamda bir sorun hem de çok büyük anlamda halk sağlığı sorunudur. Pandemi sürecinde çocuklarımızın bu şekilde eğitim almasını istemiyoruz. Mimar Sinan Anadolu Lisesi için verilen yıkım kararının en azından bu dönem bitene kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Bu binalar madem tehlike arz ediyor, eğitim sürecinde neden çocuklarımızı bu okullara yerleştirdik?" ifadelerini kullandı.