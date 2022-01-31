Piyasa, enerji şirketlerinin bilançolarında ne bekliyor?

Sadece artan fiyatlar değil aynı zamanda harcamaların yıl içerisinde düşük kalması da şirketlerin nakit yaratmalarını destekliyor. Bu hafta büyük çoğunluğu olmak üzere yakın vadede 2021 yılının son çeyreğine dair enerji devleri finansallarını paylaşacak.

Haftanın başında Chevron, salı Exxon Mobil, perşembe Shell PLC, gelecek günlerde ise BP ve TotalEnergies bilançosunu aktaracak. Her ne kadar orta uzun vadede enerjide iklim değişikliğinden ötürü temiz enerji endişeleri firmaları baskılıyor olsa da yakın dönemde firmaların bilançoları yatırımcıların odak noktasında.

Bloomberg'in derlediği analist beklentilerine istinaden; BP, Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil ve Chevron'un son çeyrekte 36 milyar dolar serbest nakit akımı yaratması bekleniyor. Son çeyrek serbest nakit akımı beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda, 2021 yılının kümülatifinde 116 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşabilir.

Sadece paylaşılacak olan dönemin dışında, hali hazırda devam eden enerji fiyatlarındaki ivmelenme 2022 yılının ilk çeyreğinde de sektörü destekleyebilir. ABD'nin en büyük enerji firmaları Exxon, Chevron ve ConocoPhillips 2015-19 yılları arasında kullanılan sermayenin getirisi (ROCE) yüzde 5 civarında iken, Goldman Sach 2026 yılına doğru ortalama yıllık %20'ye çıkmasını bekliyor.

Morgan Stanley ise Avrupalı enerji firmaları için aynı metriğin bu yıl için %12-13 aralığına ulaşmasını tahmin ediyor. BP, Shell, Total, Equinor Asa ve Eni SPA'nın 2022 yılında 46 milyar dolar temettü ve hisse geri alım programı yapmasını beklerken, geçen yıl bu rakam 12 milyar dolar seviyesindeydi.

Artan enerji fiyatlarının dışında, firmaların 2022 yılında yatırım harcama bütçeleri son yılların en düşüğünde gerçekleşmesi bekleniyor. Exxon ve Chevron firmaları 2020 yılında ABD'de petrol sondajlarında azaltmaya, 2021 yılında ise kısıtlamalara gitmişti. 2022 planlarında petrol sondaj sayılarında artışa gitmeyi planlıyor.

Kaynak:Bloomberg