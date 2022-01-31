Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim' dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 16:03
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından saat 04.15'de yaptığı paylaşımda mülki idare amiri adaylarına seslendi.
Vali Yavuz paylaşımında, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim. 04.12 itibariyle hala görevimizin başındayız. Kısaca uykusuz geceleri çok fazla olan bir mesleğe talipsiniz. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız