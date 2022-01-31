Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 16:32
Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız