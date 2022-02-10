Kamudaki çift maaşlar ortada kaldı! Danıştay görev yönünden reddetti

Danıştay 10. Dairesi, Başkanlık yasası ve .'ın cumhurbaşkanlığının ve hükümetinin; cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve milletvekillerinin yüksek maaşları ile çift maaşların; 2018 genel seçimleri ile 2019 seçimlerinin; oylanan başkanlık yasasının; cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM başkanlık sisteminin iptali için açılan davada kararını verdi.

Açılan davanın yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı anlaşılmakta olup, İdare Mahkemesince incelenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, dava dilekçesindeki taleplerin idari davaya konu olup olamayacağı hususunun da İdare Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği notu düşüldü.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

ESAS NO : 2021/4923

KARAR NO : 2021/3964

DAVACI : .

DAVALI:

Hasım gösterilmemiştir.

İSTEMİN_ÖZETİ:

Davacı tarafından, Başkanlık yasası ve .'ın cumhurbaşkanlığının ve hükümetinin; cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve milletvekillerinin yüksek maaşları ile çift maaşların; 2018 genel seçimleri ile 2019 seçimlerinin; oylanan başkanlık yasasının; cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM başkanlık sisteminin iptali istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-(a) maddesine göre davanın görev yönünden reddedilerek, dosyanın Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, 2577 sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca hazırlanan Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü:

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1. maddesinde, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş "genel görevli" mahkemeler olduğu; aynı Kanun'un 3410 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile değişik 5. maddesinde, idare mahkemelerinin vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla, ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı hükümlerine yer verilmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesinde göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanun'da veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu hükme bağlanmış; 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun "İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar" başlıklı 24. maddesinde de, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar tek tek sayılmıştır.

2577 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde dilekçelerin "görev ve yetki yönünden inceleneceği"; 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde ise, dava dilekçeleri üzerine yapılan ilk inceleme sonunda adli yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından, Başkanlık yasası ve .'ın cumhurbaşkanlığının ve hükümetinin; cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve milletvekillerinin yüksek maaşları ile çift maaşların; 2018 genel seçimleri ile 2019 seçimlerinin; oylanan başkanlık yasasının; cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM başkanlık sisteminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmektedir.

Açılan davanın yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı anlaşılmakta olup, İdare Mahkemesince incelenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, dava dilekçesindeki taleplerin idari davaya konu olup olamayacağı hususunun da İdare Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği tabiidir.

Açıklanan nedenle, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 07/09/2021 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.