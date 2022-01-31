Erdoğan, EKPSS'nin açıklanacağı tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 18:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı, saat 15.30'da başladı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız