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Hastanede yaşanan kavgada doktor ve hasta yakınına para cezası

İzmir'de bir hasta yakını ile doktor arasında çıkan kavgaya ilişkin davada mahkeme, hasta yakınına "sağlık personeline yönelik hakaret ve kasten yaralama" suçundan 10 bin 180 lira, doktora da "kasten yaralama suçundan" 1120 lira para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 18:35
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Hastanede yaşanan kavgada doktor ve hasta yakınına para cezası

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde 22 Ağustos 2021'de U.A, 4 yaşındaki oğlunu rahatsızlığı nedeniyle acil servise götürdü.

Çocuğu muayene eden görevli doktor Y.G.D. ile U.A. arasında arbede yaşandı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Doktor Y.G.D, çocuğu muayene ederek genel durumunun iyi olduğunu, acil müdahaleye gerek olmadığını ve şikayetlerin artması halinde bir çocuk hastanesine götürebileceklerini söylediğini, bunun üzerine U.A'nın kendisine küfür edip saldırdığını, kendisini savunmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

U.A, ise şikayetinde, doktorun çocuğuyla ilgilenmediğini, kentteki başka çocuk hastanesine götürmesini istediğini, çıkan tartışmada kendisinin boğazına sarılacağı düşüncesiyle doktorun boğazına sarıldığını ve arbede yaşandığını iddia etti.

İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinde, basit yargılama usulünde yapılan yargılama sonunda hakim sanıklardan U.A'ya sağlık personeline yönelik "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama ve hakaret", sanık doktora da "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 1120 lira adli para cezası verdi.

Hakim, doktora verilen cezada "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" hükmetti. U.A'nın daha önce de hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararları bulunmasını dikkate alan hakim, U.A. için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

- Doktor karara itiraz etti

Doktor Y.G.D'nin avukatı Ümit Erdem, AA muhabirine, karara itiraz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayda hasta yakını müvekkilimin üzerine yürümüş, boğazına sarılmış, hakaret ve küfür etmiştir. Bu karar sözel ve fiziksel şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına kendinizi savunmak için karşılık vermeyin, şiddetin bitmesini bekleyin, ölmez iseniz sonrasında 'beyaz kod verebilirsiniz' anlamına gelmektedir. Müvekkilim özelinde ve de tüm sağlık çalışanları genelinde bu anlayış ve yaklaşım kabul edilemez."

Y.G.D'nin diğer avukatı Canberk Şen de "Kendisine yapılan sözel ve fiziksel şiddeti önlemek için başka çarenin olmadığı durumlar meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmeli. Cezasızlık kültürünün yaygınlaştığı 'nasıl olsa ceza almam, hapis cezası hiç almam' düşüncesi sağlıkta şiddeti arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Doktor Y.G.D. de olayda görevini layığıyla yapmasına karşın saldırıya uğradığını, kendisini savunmak zorunda kaldığını öne sürerek kararı haksız bulduğunu bildirdi.

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