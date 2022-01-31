İki ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler vb. kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nevşehir'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına yarın idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.