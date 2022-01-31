İstanbul Valiliği sokakta kalan 755 kişiyi otellere yerleştirdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ocak 2022 19:13
İstanbul Valiliği, çetin kış şartlarında sokakta yaşayanları otellere yerleştirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İstanbul'da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.
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#İstanbul'da soğuk havalarda #KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2022
Dün gece;
7️5️5️ evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik.
️112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize
teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/vjmHSpPRCz