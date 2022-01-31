Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 19:34
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız