Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lirada girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödeneceğini aktardı.

Pakdemirli, yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi desteklerinin geçen yıla göre yüzde 127 artırıldığını vurgulayarak "Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.