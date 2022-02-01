1 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurul, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"ne ve "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00-14.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.
(Çanakkale/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.
(Moskova)
2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek.
(Kiev)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçında Darüşşafaka, Volkswagen Arena'da İtalya'nın Nutribullet Treviso takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımına konuk olacak.
(Lugoj/19.30)
4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Bingöl Solhanspor-Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.
(Bingöl/16.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00)
6- Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
(Ankara/10.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız