Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun, kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 02:43
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız