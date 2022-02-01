Arka pencereden girdiği evde çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri temmuz ayında eski kocası tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.'nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı.

Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.'nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.'nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

23 Temmuz'da da eski eşi ve çocukların kaldığı evi yakmış!

Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.'ye, daha sonra eski karısı ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti. H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.