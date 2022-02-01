Asiye'yi parçalayan Pitbull'lar silah sayıldı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Asiye'yi parçalayan Pitbull'lar silah sayıldı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş bugün hastaneden taburcu edilmişti. Bu güzel haber sonrası olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın da tamamlandığı bildirildi. Altı sanık hakkında hazırlanan iddianamede, köpekler silah olarak nitelendirildi. Şüphelilerin hapsi istendi.

Eklenme : 01 Şubat 2022 08:09
Yazdır
Asiye'yi parçalayan Pitbull'lar silah sayıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede 22 Aralık günü 2 Pitbull, 4 yaşındaki Asiye Ateşi parçaladı. Ağır yaralanan kız, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine emanet edildi. Doku ve sinir ameliyatı yapılan Asiye, bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Asiye, 41 gün sonra evine dönerken olaya ilişkin yürütülen soruşturma da tamamlandı.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa E. ile Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ve tutuksuz sanık Zeynep C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis talep edildi. Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. için de 'delilleri yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. "Asil" isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Y'nin, "Zomo" adlı köpeğin bakımını da Mustafa E. ile sekreteri Süheyla K'nin üstlendiği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLERİ AĞABEYİNE SİLDİRMİŞ

27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: Olay günü Zeliha C. köpekleri ağızlıksız gezdirmeye çıkardı. Bir süre sonra Pitbull'lar Asiye Ateş'e saldırdı.Yaşanılanlar sonrası Mustafa E, olayı kaydeden kamera görüntülerini ağabeyine sildirdi.

KÖPEKLER SİTE YÖNETİCİSİNİN

Mustafa Y'nin sitede beslediği Asil'i Zeynep C'nin sahiplendirildiği söylense de delillere göre ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi. Site yöneticisi Mustafa E, ile sekreteri köpeklerin aşı ücretini ödediği tespit edildi ve bu yönde çok sayıda tanık beyanı mevcut.

KANUNU BİLDİKLERİ HALDE AĞIZLIK TAKMAMIŞLAR

Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. yaklaşık 400 dairenin bulunduğu site içerisinde bakımı tehlikeli ve yasak olan Pitbull cinsi köpek beslemesi tehlike arz ediyor. Ayrıca köpeklerin ne ağızlığı ne de tasması bulunuyor. Şüphelilern bunu bildiği halde yasakları kasten ihlal ediyor. Bu sebeple sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. Olayda yer alan köpekler, TCK 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'da jiletli dehşet
Konya'da jiletli dehşet
Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü
Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Güle güle PCR testleri!
Güle güle PCR testleri!
ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. ?smaRT-LAMP? adlı test için akıllı telefon ve bir test kitine gerek duyuyor.