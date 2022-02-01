TOGG gibi stratejik yatırımlarla Türkiye üretim üssü olacak

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı ve AK Parti grubu, yeni ekonomik programın üretim ayağının daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim üslerinden biri haline gelmesi için önemli bir çalışma başlattı.

Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken teşvikler de arttırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Teklifte şu değişikliklerin yer alması bekleniyor:

KOLAYLIK GETİRİLİYOR: Endüstri bölgelerinin oluşturulması daha esnek ve kolay hale getirilecek. Böylece yatırımcılar da rahatlayacak.

FARKLI TEŞVİKLER: Bu bölgelerin daha cazip hale gelmesi ve daha fazla yatırım alması için bazı destekler verilecek. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birine farklı destek mekanizmaları uygulanabilecek. Bürokrasi azaltılacak, hızlı yatırım yapılması gerçekleştirilecek.

FİNANSMAN VE YATIRIM DESTEĞİ: Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişimine kolaylık getirilecek. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler için teminat gösterme kolaylığı da söz konusu olacak.

BÜYÜMELERİ SAĞLANACAK: Endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının genişlemesine olanak tanınacak, isterse yan arazi ve alanları bünyesine katabilecek.

STRATEJİK YATIRIMLARA TEK BÖLGE: TOGG gibi stratejik yatırımlar tek başına bir endüstri bölgesi olarak tanımlanabilecek. Bu kapsamda özellikle savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin stratejik yatırımlarına çok dahi fazla teşvik sağlanması mümkün hale gelecek.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ: Yasa teklifi ile daha önce kurulacağı açıklanan mega endüstri sanayi bölgelerinin yasal alt yapısı oluşturulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN