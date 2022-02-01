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Turist sayısı 30 milyonu aştı gelir ikiye katlandı

Türkiye turizmde pandemiye rağmen hedeflediği 'V' çıkışını yakalamayı başardı. 2021'de toplam ziyaretçi sayısı yüzde 88 artarak 30 milyonu aştı. Gelir ikiye katlanarak 24.4 milyar dolar oldu. Kişi başı gelir de 834 dolara çıktı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Şubat 2022 08:55
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Turist sayısı 30 milyonu aştı gelir ikiye katlandı

Türk turizm sektörü, 2021 yılında yeni bir başarı hikayesi yazmayı başardı. Dünyayı etkisi altına alan ve yeni varyantlarla devam eden Kovid-19'a rağmen doğru iletişim stratejisi ve otellerde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası ile rakiplerine fark atan Türk turizm sektörü, 2021'de hem turist sayısını hem de gelirini artırdı.

YABANCI YÜZDE 94 ARTTI

2019 yılında bir rekora imza atarak 45 milyon 58 bin yabancı turist ağırlayan, 2020'de ise Kovid-19'un getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle 12 milyon 734 bine gerileyen Türkiye, 2021'de hedeflenen 'V' çıkışı yakalamayı başardı. 2021'de yabancı turist sayısı yüzde 94.1 artışla 24 milyon 712 bin 266'ya çıkarken, gurbetçiler dahil toplam ziyaretçi sayısı yüzde 88.1 artışla 30 milyon 38 bin 961 oldu.

RUSYA YİNE LİDER

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2017'den beri zirvede olan Rusya, 2021'de de liderliği elden bırakmadı. Buna göre ocak-aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ilk 5 ülke sıralamasında 4 milyon 694 bin kişiyle Rusya birinci olurken, bunu 3 milyon 85 binle Almanya, 2 milyon 60 binle de Ukrayna takip etti. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170.6 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok ziyaretçi sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Rusya'dan geldi.

834 DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre turizm geliri 2021'de önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı. Geçen yıl 762 dolar olan kişi başı harcama ise 834 dolara yükseldi.

Böylece kişi başı gelirde rekor kırılan 2019'un da üzerine çıkıldı. Geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon doları kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar oldu.

2021'de yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22.1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE 2019 AŞILDI

2021'de turist sayısında en yüksek artış Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BEA) görüldü. Son dönemlerde ise ikili ilişkilerin pozitif yönde geliştiği BEA'dan 2021'de gelen turist sayısı 2020'ye göre yüzde 1.294 artarak 52 bine yükseldi. Bu ülkeden 2019'da 37 bin 500 kişi gelmişti.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır:

YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ

KAPAT [X]

Açıklanan rakamlar sevindirici olmakla birlikte bu rakamlar bizi rehavete itmemeli. Hala pandemi devam ediyor. Bu rakamları yakalamak için çok ciddi bir gayret sarf ettik, çabalarımızın sonucunu aldık. Pandeminin sona yaklaşmasıyla birlikte en şanslı ülke Türkiye olacaktır. Hizmet ve fiyat kalitemize dikkat ettiğimizde hem 2022 hem de 2023'te yeni rekorlara imza atacağımıza inanıyorum.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

YİNE ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ

Beklentimiz 2021 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı öngörülerine paralel olarak yaklaşık 30 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar turizm geliri elde edilmesi yönündeydi. Bu beklentinin gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'ye olan talebi de gördüğümüz için 2022'nin ikinci yarısından itibaren olumlu bir beklenti içindeyiz. Turizmde çift haneli büyüme hedeflerimiz devam ediyor.

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