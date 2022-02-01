Elektrik bedduası

Ekonomik sıkıntıların baş edilemez boyutlara ulaştığı Türkiye'de, vatandaşa en büyük darbe enerji şirketlerinden geldi. İğneden ipliğe varıncaya dek zamdan nasibini almamış tek bir ürün kalmazken enerji şirketlerinin uyguladığı fahiş zamlar halkı tabiri caizse elektrik çarpmışa döndürdü. Gelen elektrik faturasına isyan eden bir vatandaş, cep telefonunun kamerasının karşısına geçti. Çektiği sitem dolu videoyu sosyal medyadan paylaştı. İYİ Partili Aytun Çıray tarafından da paylaşılan videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

"Merhaba. Geçen ay 336 lira elektrik faturası ödedim. Bugün bu fatura geldi ve günlerce siftahsız kapattığım bu ay, 1024 TL. Sadece şu arkamdaki ufo yanıyor. Sizi, Allah'a havale ediyorum. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın size. Haram, zehir, zıkkım olsun. Helal etmiyorum. 1024 liralık ne yakmışım burada, ne kullanmışım. Sizi mevlama havale ediyorum. Fitil fitil burnunuzdan gelsin. Helal etmiyorum kesinlikle. Haram, zehir zıkkım olsun. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın. Düğüm olsun bağırsaklarınızda, düğüm." Balıkesir Avşa Adası'nda, 1+1 evde oturan Orhan Şen ise aralık ayında 387 TL olan elektrik faturasının bu ay 2 bin 163 lira geldiğini söyledi. Şen şöyle isyan etti: "Bu kadar kabarık gelmesi anormal. Çarpıldık."

VATANDAŞ EL YAKAN ELEKTRİK FATURALARINI PROTESTO ETTİ

Ekonomik krizi iliklerine kadar hisseden vatandaş, özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan yüksek zamlar yüzünden daha da perişan oldu. Yeni yansıyan faturalar karşısında ne yapacağını bilemeyen halk, sokakta tepkisini göstermeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında zam protestoları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de, İzmir'de ve Muğla Bodrum'da dün doğalgaz ve elektrik zamları protesto edildi. Rize'de eyleme katılan vatandaşlar meydanda faturaları ateşe verdi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şöyle konuştu:

'DONDUK, ÇARPILDIK, AÇ KALDIK'

"Elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz. Doğalgaz faturalarından dolayı donduk. donmaya devam ediyoruz. Ekmeğe, gıdaya yapılan zamlardan aç kaldık, aç kalmaya devam ediyoruz. Bu karşılaştığımız muamele bizler hayır dur diyene kadar devam edecek." İzmir Bayraklı'da da vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstermek için sokaktaydı. Tencere-tava ve ıslık çalan kalabalık, "Elektrik zammı geri alınsın" sloganı attı. Balkonlardan protestoculara destek verildi. Bodrum'daki elektrik zammı eylemi ise AYDEM elektrik dağıtım şirketi önünde gerçekleşti. Grup, "Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar! Bu faturalar ödenmez" dedi. Eylemciler Turgutreis karayolunu da kapatmak istedi. Ancak Çevik Kuvvet ekibi izin vermedi.