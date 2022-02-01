Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,3290 liradan, avro 14,9820 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 13,3290 liradan, avro 14,9820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,3270 liradan alınan dolar 13,3290 liradan satılıyor. 14,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,9820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4100 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0010 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız