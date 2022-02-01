Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Şile Cumhuriyet başsavcılığı, Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili 2. dalga operasyonunu başlattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 09:15
Şile Cumhuriyet başsavcılığı, Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili 2. dalga operasyonunu başlattı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre: Toplamda 13 kişi, dördü avukat 2 operasyonla birlikte toplam 100 kişi gözaltına alınmış oldu.
Son dönemdeki en kapsamlı rüşvet operasyonu yapılıyorMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız