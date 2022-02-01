Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı

'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'

Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.