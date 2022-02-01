13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde farklı alanlarda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilan edilmiştir.

İlgili üniversite nedense bu ilanında önceden tercih etmediği bir yöntem olarak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ŞAHSEN başvuru yapılmasını istemiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yıl sonunda birçok yükseköğretim kurumunun aynı zamanda kadro ilanı yaptığını gerekçe göstermek suretiyle ŞAHSEN başvuru istediğini ifade edebilir. Ancak sadece müracaat şartlarını taşıyıp maddi imkansızlıklardan ötürü Kahramanmaraş'a elden belge teslimi yapamayacak durumda olan işsiz birçok öğrenci olduğunu ne yazık ki düşünememiştir.

Diğer taraftan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasında "Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir. Anılan düzenlemede sadece idareye internet yoluyla yapılması durumunda ilanda belirtilebileceği konusunda yetki verilirken, şahsen veya posta seçiminde idareye bir tercih ya da kısıtlama hakkı tanımamış ve cümlenin devamında posta tercih edecek adayların evraklarının süresi içinde ulaşmaması durumunda bir haklarının olamayacağı da yönetmelikte yerini almıştır.

Bu kapsamda, üniversite tarafından mevzuata aykırı bir şekilde şahsen başvuru ısrarı yapılınca ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda oldukça genel şartlarla ilan edilen araştırma görevlisi alımlarında dahi yazılı sınava birer kişinin gireceğini görüyoruz. İlgili kişiler o tarihte COVİD olsa ya da herhangi bir sebeple sınava giremese yeni yıla girdiğimiz için bu kadroların yanacağını da üzülerek belirtmek isteriz .

Şunu düşünmek istemeyiz ama ne yazık ki mevcut durum biraz bunu düşündürüyor; "Zaten düşünülen adaylar o kişilerdi; biz başvuruları sınırlandırmayı ancak ŞAHSEN başvuru isteyerek yapabildik."

Umuyoruz böyle değildir. Ancak, fiili durumda ilgili özel şartları taşıyan belki onlarca aday olmasına rağmen ulusal düzeyde ilan edilen araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi sınavlarında kişiler kendisiyle yarışacaktır!