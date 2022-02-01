Adalet Bakanı Bozdağ, HSK üyelerini kabul etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ekinci ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 12:29
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Bakan Bozdağ, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve üyelerle Adalet Bakanlığında görüştü.
Ekinci ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız