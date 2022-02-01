Dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5'inci şehri İstanbul oldu

Uluslararası faaliyet gösteren bir navigasyon sistemleri şirketi, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı.

57 ülkeden 416 şehri kapsayan rapora göre İstanbul, dünyada 5'inci Avrupa'da ise 2'nci en çok trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu.

İstanbul bir önceki raporda dünya genelinde 9'uncu sıradaydı.

İstanbullu sürücüler fazladan 8 gününü trafikte geçiriyor

İstanbullu sürücüler trafikte, yıllık ortalama süreden 200 saat fazlasını harcıyor. Sürücüler, normal süreden 8 gün 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor.

Trafiğin en yoğun olduğu saatin cuma günü 18:00 olduğu açıklanan raporda, cuma günü 19.00'dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat zaman kazandıracağı belirtiliyor.

En yoğun trafiğe sahip şehir Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova, %54 ile dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. İkinci sırada Hindistan'dan Mumbai, üçüncü sırada Kolombiya'dan Bogoto dördüncü sırada ise Filipinler'in Manila şehri yer aldı.